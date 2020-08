Ausgerechnet mitten im Handelskrieg: J.P.Morgan und Blackrock steigen in großem Stil in China ein

Lesezeit: 2 min

Die Investitionen der US-Riesen sind ein Ergebnis der Zugeständnisse der chinesischen Regierung an ausländische Investoren. Wird Chinas Vermögensverwaltungs-Industrie mittelfristig von den USA dominiert?

Blackrock hat seinen Sitz in New York, aber der weltgrößte Vermögensverwalter kennt keine Grenzen: In Zukunft will er in großem Stil in China Geschäfte machen. (Foto: dpa)

Foto: Justin Lane