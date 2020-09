USA korrigieren Corona-Todeszahlen drastisch nach unten

Lesezeit: 1 min

Die US-Seuchenschutzbehörde CDC hat mitgeteilt, dass in dem Land nicht wie bisher angegeben rund 165.000 Personen an Covid-19 gestorben sind, sondern weniger als 10.000. Die übrigen hatten teils erhebliche weitere Erkrankungen.

Robert Redfield, Direktor der US-Behörde "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)", spricht im Kabinettsraum des Weißen Hauses. (Foto: dpa)

Die amerikanische Seuchenschutzbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) hat ihre bisherige Zählweise bei Covid-19-Verstorbenen modifiziert. Nun legt die Behörde offen, wie viele Patienten ausschließlich an Covid-19 verstorben sind und wie viele Patienten unter teils erheblichen anderen Erkrankungen litten.

Diese Änderung in der veröffentlichten Statistik, derzufolge nur etwa 6 Prozent der bisher gemeldeten Corona-Toten in den USA ausschließlich an Covid-19 gestorben sind, ist offenbar riesig. Doch weder die Behörde noch die großen US-Medien haben zunächst darüber berichtet.

Erst nachdem auch US-Präsident Donald Trump das Thema auf Twitter aufnahm, sagte die CDC gegenüber CNN: "Die zugrunde liegende Todesursache ist der Zustand, mit dem die Kette der Ereignisse beginnt, die schließlich zum Tod der Person führt. In 92 Prozent aller Todesfälle, in denen Covid-19 erwähnt wird, wird Covid-19 als zugrundeliegende Todesursache genannt."

Doch die weitaus große Mehrheit der bisher als Corona-Tote erfassten Patienten hatte meist mehrere andere teils schwere Krankheiten, an denen sie gestorben sind. So hatten 71.700 der insgesamt 169,044 Corona-Toten auch Grippe oder Pneumonie. Im Durchschnitt hatten die Patienten in den USA laut den CDC-Daten rund 2,6 weitere Erkrankungen neben Covid-19.

Diese Zahl der Nebenerkrankungen neben Covid-19, die aus den Daten der US-Seuchenbehörde hervorgeht, stimmt grob mit früheren Untersuchungen aus dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) überein, bei denen Obduktionen an zwölf Verstorbenen durchgeführt wurden, die an Corona verstorben waren.

Allerdings werden in Deutschland anders als in den USA offenbar keine Zahlen zu Nebenerkrankungen erfasst. Sollte der Anteil der ausschließlich an Covid-19 Verstorbenen auch hierzulande bei 6 Prozent liegen, so wären von den offiziellen 9.321 Corona-Toten in Deutschland nur 559 tatsächlich ausschließlich an Corona verstorben.

