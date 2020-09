Land der unbegrenzten Selbsttäuschung, Teil zwei: Egal, ob Trump oder Biden gewinnt - den Crash kann keiner mehr aufhalten

Lesezeit: 6 min

Je nachdem, welche politische Konstellation sich in Washington im November ergibt, könnte die zukünftige Finanzpolitik super-restriktiv bis super-expansiv ausfallen. Aber völlig unabhängig vom Ausgang der Wahlen sieht die Zukunft der USA düster aus: Übermäßiger Konsum, eine exorbitante Verschuldung und die lockere Geldpolitik der Fed haben die Supermacht an den Rand des finanziellen Desasters geführt.

In Kalifornien brennt "nur" der Wald - in den USA steht das gesamte politische und wirtschaftliche System in Flammen. (Foto: dpa)