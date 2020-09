Gefährliche Abhängigkeit: China ist erstmals größtes deutsches Exportland

Lesezeit: 2 min

Nie zuvor waren die deutschen Exporteure so abhängig von China. In kein anderes Land der Welt verkauften sie im zweiten Quartal so viele Waren.

In Emden werden Autos auf einen Frachter geladen. (Foto: dpa) Foto: Sina Schuldt

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen. Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.