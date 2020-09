Seit 1937: Diese deutsche Metzgerei versorgt die New Yorker mit Schweinshaxe und Erbspüree

Lesezeit: 1 min

Schaller & Weber ist eine der bekanntesten Metzgereien in New York. Sie wurde im Jahr 1937 von deutschen Einwanderern gegründet. Doch die Metzgerei versorgt die New Yorker nicht nur mit Fleischwaren, sondern auch mit deutscher Marmelade und vielen anderen Dingen.

Schaller & Weber wurde im Jahr 1937 gegründet. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Leckereien Schaller & Weber anbietet

Von wem die Metzgerei gegründet wurde

Welche Resonanz die Metzgerei in New York hat