Großbrand in Flüchtlingsunterkunft in der Stadt Esslingen

Lesezeit: 1 min

Ein von Flüchtlingen bewohntes Haus in der Esslinger Altstadt ist in Flammen aufgegangen.

Mehr zum Thema : Flüchtlinge > Politik > Benachrichtigung über neue Artikel : Flüchtlinge

Politik



In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (3.30 Uhr) ist in einer Flüchtlingsunterkunft in Esslingen ein Feuer ausgebrochen. „Aktuell leben 15 Männer in der Anschlussunterkunft. Von ihnen waren laut einer Mitteilung der Stadt neun vor Ort, als das Feuer ausbrach (…) Als die Feuerwehrleute mit zwölf Fahrzeugen und 44 Mann anrückten, seien die Flammen von außen schon gut sichtbar gewesen“, so die Esslinger Zeitung. Die Ursache des Brands wird noch ermittelt.

Die Stuttgarter Nachrichten führen aus: „Nach ersten Angaben der Polizei ist das Feuer in einer Küche im Obergeschoss ausgebrochen. Später habe es auf den Dachstuhl übergegriffen. Alle Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Nacht zu Freitag in dem Haus befunden haben, konnten dieses rechtzeitig verlassen. Demnach seien auch keine Verletzten zu beklagen. Die Esslinger Feuerwehr war mehrere Stunden lang mit einem Großaufgebot im Einsatz.“