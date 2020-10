„Schweinestau“ in deutschen Schlachthöfen bedroht Existenz deutscher Bauern

Lesezeit: 2 min

Wegen der Corona-Krise können zahlreiche Schlachthöfe den Bauern nur eine begrenzte Anzahl an Schweinen abnehmen. In den Ställen herrscht ein Schweine-Stau. Doch auch das Verbot der Werksarbeit, das ab dem 1. Januar in Kraft tritt, zeigt bereits jetzt seine negativen Auswirkungen.

01.10.2019, ---: Ruhrtaler Freilandschweine bewegen sich in ihrem Freigehege. (Foto: dpa) Foto: Roland Weihrauch

Lesen Sie in diesem Artikel: In welcher Lage sich Bauern und Schlachtbetriebe befinden

Welche Rolle der Tönnies-Skandal beim „Schweinestau“ spielt

Welche Probleme das Verbot der Werksarbeit ausgelöst hat