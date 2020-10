„Wir werden 2021 einer der größten Salz-Hersteller der EU sein”

Lesezeit: 3 min

Einer der wenigen polnischen Investoren in Deutschland ist der Soda-Hersteller CIECH, der in seiner sachsen-altinischen Fabrik ein Fünftel seiner Jahresumsätze von rund 820 Millionen Euro generiert. Das Unternehmenssprecher Mirosław Kuk erklärt im Interview, welche Pläne der Produzent in Deutschland verfolgt.

Hier in Staßfurt in Sachsen-Anhalt baut gerade der polnische Chemie-Investor Ciech sein Werk aus. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Willnow

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum sich das Unternehmen gerade in Deutschland engagiert

Wie sich die Geschäfte während der Pandemie entwickelt haben

Welche Ziele der Hersteller hat