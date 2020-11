Deutsche Exporte wachsen den fünften Monat in Folge

Lesezeit: 2 min

Die deutschen Exporteure haben sich vor Ausbruch der zweiten Pandemie-Welle weiter von der Corona-Krise erholt. Ihre Ausfuhren stiegen im September bereits den fünften Monat in Folge, und zwar um 2,3 Prozent zum Vormonat.

Ein Mann sitzt am Sonntag in Hamburg am Container-Terminal Burchardkai auf einem Geländer. (Foto: dpa)

Foto: Markus Scholz