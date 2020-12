Geteilte Maklerprovision: Neues Gesetz entlastet Immobilienkäufer

Lesezeit: 2 min

Beim Haus- oder Wohnungskauf fällt oft eine saftige Provision für den Makler an. Das schmerzt - gerade in Städten, wo die Preise sehr hoch sind. Nun tritt ein Gesetz in Kraft, das Immobilienkäufer entlasten soll.

Neubauten spiegeln sich im Hafenbecken. Bau- und Immobilienwirtschaft in Deutschland trotzen bislang den schlechten Konjunkturnachrichten aus der Industrie. (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Lesen Sie in diesem Artikel: In welchen Bundesländern Immobilienkäufer besonders profitieren werden

Ob Immobilienmakler das neue Gesetz umgehen können

Wie hoch die deutsche Maklerprovision im Vergleich zu anderen Ländern ist