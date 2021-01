Mindestens 15 Tote bei neuem IS-Hinterhalt in Syrien

Lesezeit: 1 min

Der IS hat seine Angriffe in Syrien wieder aufgenommen. Beim jüngsten Angriff in der Provinz Hama tötete die Terror-Miliz mindestens 15 Menschen.

Der IS stellt nach wie vor eine Gefahr dar. (Foto: Screenshot)

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie die Angriffe des IS ausgeführt wurden

Wie Russland auf die Angriffe reagiert

Ob von einer Rückkehr des IS gesprochen werden kann