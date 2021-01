Politik in Wild-West-Manier: Was Amerika schon hinter sich hat, hat Europa noch vor sich

Lesezeit: 6 min

DWN-Kolumnist Ronald Barazon zeigt auf, warum die Republikaner so verzweifelt dafür kämpften, Donald Trump im Weißen Haus zu halten. Und er schlägt eine Brücke zu Europa - auch dort herrschten in einem Land noch vor kurzem Verhältnisse, wie in den vergangenen Monaten in den USA. Und sie könnten wiederkehren - flächendeckend.

US-Präsident Donald Trump mit der Figur eines Sheriffs aus dem Wilden Westen. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum der republikanische Präsidentschafts-Kandidat 2024 kaum Chancen hat - und die folgenden Kandidaten noch weniger

Welchen Wild-West-Trick die Republikaner versuchten

Wie immer mehr Menschen an der Moderne scheitern

Wie auch Europa schwierige Zeiten bevorstehen