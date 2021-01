Deutsche Chip-Hersteller: Mit europäischem Masterplan die Übermacht Chinas bekämpfen

Lesezeit: 2 min

Die deutsche Mikroelektronik-Industrie, die stark an der pandemiegebeutelten Autobranche hängt, sucht händerringend um politische Unterstützung. Jetzt will der Fachverband VDE die EU in die Pflicht nehmen.

Ein Modul von Infineon. (Foto: dpa) Foto: Andreas Gebert

Lesen Sie in diesem Artikel: Unter welchen Problemen die deutsche Chipindustrie leidet

Welche Förder-Programme die Bundesregierung bisher hat

Warum der Vorstoß des Fachverbandes VDE überraschend kommt