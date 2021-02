EU versinkt im Impfstoff-Chaos: Staaten bitten Brexit-Briten und Russland um Hilfe

Lesezeit: 6 min

In Sachen Impfstoff ist in der EU das große Chaos ausgebrochen. Warum das so ist, zeigt DWN-Kolumnist Ronald Barazon in einer ausführlichen Analyse.

Eine Wandbemalung in Edinburgh zeigt eine Ärztin, die Impfstoff in ein Corona-Virus indiziert. In Großbritannien, das nicht mehr Mitglied der Gemeinschaft ist, beläuft sich die Impfquote auf ein Vielfaches der Quote in den 27 EU-Mitgliedsstaaten. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie Sparfüchse und Tollpatsche ein wahres Impfstoff-Chaos anrichten

In welchem Interessenkonflikt sich die EU-Kommission befindet

Wie sich die nicht erfolgte Digitalisierung des Gesundheitswesens als großes Manko erweist