Linksextremisten bekennen sich zu „Buttersäure-Angriff“ auf Querdenken-Demo in Kassel

Lesezeit: 1 min

Auf dem Webportal „Indymedia“ haben sich Linksextremisten zu einem Buttersäure-Angriff auf die Querdenken-Demo in Kassel bekannt.

Mehr zum Thema : Deutschland > Corona-Virus > Benachrichtigung über neue Artikel : Deutschland

Corona-Virus



Auf dem linken Portal „Indymedia“ bekennen sich mutmaßliche Linksextremisten zu einem Buttersäuren-Angriff auf die „Querdenken-Kundgebung“ in Kassel, die am heutigen Samstag (20. März 2021) stattfindet.

Das Portal meldet wörtlich: