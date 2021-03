Corona-Ticker: „Das bedeutet für viele Unternehmen das sichere Ende ihrer Existenz“

Lesezeit: 12 min

Die erneute Verlängerung des Lockdowns stößt auf heftige Kritik aus der Wirtschaft. Es sei unklar, warum man immer noch an der alten Strategie von Schließungen festhalte, wenn Städte wie Tübingen bereits wirksame alternative Strategien vorlebten, so die FDP. Lesen Sie alle wichtigen Meldungen des Tages zur Pandemie im Liveticker.

"Corona-Wahnsinn stoppen" steht auf einem Banner einer Frau, die an einer Demonstration in der Innenstadt teilnimmt. Unter dem Motto «Es reicht!» beteiligen sich zahlreiche Menschen an einem Protest gegen die aktuelle Corona-Politik. (Foto: dpa)

Foto: Christoph Schmidt