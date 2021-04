Heftiger Rückschlag: US-Auftragsfertiger darf kein Impfstoff mehr für AstraZeneca produzieren

Lesezeit: 1 min

Der Corona-Impfstoffanbieter AstraZeneca muss mit dem Verlust von Herstellungskapazitäten in den USA einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Auf staatliche Anordnung darf der Auftragsfertiger Emergent BioSolutions in seinem Werk in Baltimore nicht mehr für AstraZeneca arbeiten.

Auf einem Tisch in einer Hausarztpraxis stehen Ampullen mit dem Covid-19 Impfstoff des schwedisch-britischen Pharmakonzerns AstraZeneca. (Foto: dpa) Foto: Nicolas Armer

Lesen Sie in diesem Artikel: Welcher Impfstoff in den USA vorrangig produziert werden soll

Wieso die US-Regierung dem AstraZeneca-Impfstoff nicht traut

Ob die USA auf den AstraZeneca-Impfstoff komplett verzichten wollen