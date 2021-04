Könnte der Staat das gesamte Gold der Bürger beschlagnahmen?

Lesezeit: 2 min

Die Einführung des Goldstandards ist in aller Munde. Doch ein Goldstandard würde in der großen Krise, die noch auf uns zukommt, dazu führen, dass der Staat das gesamte privat gehaltene Gold beschlagnahmen lässt, um Geld drucken zu können. Beispiele lassen sich in der Finanz- und Edelmetallhistorie finden.

Ein Goldbarren wird am 24.04.2017 im neuen Hauptquartier der irischen Zentralbank in den Dublin Docklands gezeigt. Foto: Niall Carson

Lesen Sie in diesem Artikel: Was die wirtschaftspolitische Voraussetzung für eine Gold-Beschlagnahme ist

Welche Rolle der Goldstandard in der Vergangenheit gespielt hatte

Welche historischen Beispiele es für die staatliche Konfiszierung von Gold gibt