Die Stimmung kippt: US-Gouverneurin war bekannt als „Lockdown-Extremistin“, doch jetzt gibt sie nach

Im US-Bundesstaat Michigan wurde ein harter Lockdown verhängt. Doch nun rudert die verantwortliche US-Gouverneurin zurück. Sie will auf Eigenverantwortung setzen, weil die Stimmung innerhalb der Bevölkerung kippt. Schließlich will sie wiedergewählt werden.

Demonstranten halten Schilder mit den Aufschriften «Live Free or Die» (Lebe frei oder strib) und «Give me liberty or give me Death» (Gib mir Freiheit oder gib mir den Tod) bei einem Proteste gegen die Ausgangsbeschränkungen aufgrund des neuartigen Coronavirus. (Foto: dpa)

Foto: Paul Hennessy