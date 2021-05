Pro-palästinensische Gruppen demonstrieren in Berlin

Lesezeit: 1 min

Am Samstag gab es in Berlin zwei pro-palästinensische Demonstrationen, von denen eine friedlich verlief und die andere im Konflikt mit der Polizei endete.

Mehr zum Thema : Politik > Naher Osten > Benachrichtigung über neue Artikel : Politik

Naher Osten



In Berlin ist am Samstag eine pro-palästinensische Demonstration aufgelöst worden. Die Polizei forderte am Nachmittag mehrere hundert Teilnehmer im Bezirk Neukölln auf, den Ort zu verlassen. Als Grund nannte sie die Nichteinhaltung der Corona-Distanzregeln. Die Polizei schritt gegen Demonstranten ein, die den Ort nicht verlassen wollten. Dabei wurden aus den Reihen der Demonstranten Steine und Flaschen auf die Polizei geschleudert. Auch Feuerwerkskörper flogen gegen die Sicherheitskräfte.

Zuvor war eine andere Demonstration mit rund 120 Teilnehmern zum Rathaus Neukölln friedlich verlaufen. Ab 16.00 Uhr war eine weitere Demonstration geplant. Gefordert wurde in einem Aufruf der Kampf für «ein freies Palästina, vom Jordan bis zum Mittelmeer», also auf dem heutigen Staatsgebiet Israels.

Vor dem Hintergund des eskalierenden Konflikts zwischen Israel und der Hamas forderten die Demonstranten «Freiheit für Palästina» und erinnerten an die «Nakba» (deutsch: Katastrophe). Am 15. Mai gedenken die Palästinenser damit der Vertreibung und Flucht Hunderttausender im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948.

Mehr zum Thema: Nahost-Konflikt: Jede Chance auf Frieden löst ein Blutbad aus