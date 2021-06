Bundesregierung und RKI fordern Bürger auf, die Zweitimpfung ernst zu nehmen

Lesezeit: 2 min

Bundesregierung und Robert-Koch-Institut appellieren an die Bevölkerung, die Zweitimpfung nicht verstreichen zu lassen. Die Argumente sind vielfältig.

Merkel sagte am Rande des EU-Gipfels am Freitag in Brüssel: "Wir können nicht sagen, dass wir dem Ende der Pandemie entgegensteuern." (Foto: dpa)

Foto: Olivier Matthys