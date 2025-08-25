Politik

Bürgergeld statt Anstellung: Lohnt sich Arbeit in Deutschland überhaupt noch?

Bürgergeld-Bezieher haben laut einer neuen Studie im Schnitt 500 Euro weniger im Geldbeutel als jemand, der in Deutschland Vollzeit arbeitet. Ein ausreichender Lohnabstand sei damit gegeben, behauptet die gewerkschaftsnahe Hans-Böcker-Stiftung. Doch der schmilzt gewaltig in Regionen mit hohen Mieten. Warum die Übernahme der Wohnkosten Arbeitsanreize abschafft.