Silber-Squeeze und Platin-Hype: Warum Anleger Gold neu denken müssen

Gold steht im Rampenlicht. Doch Silber und Platin werden immer knapper – und gewinnen 2025 massiv an Bedeutung. Jetzt zeigt eine aktuelle Analyse: Wer nur auf Gold setzt, verpasst womöglich die entscheidende Marktbewegung.
Autor
Carsten Schmidt
25.08.2025
Lesezeit: 5 min
Bagger in Klipfontein Platin Mine von Sibanye Stillwater (Foto: Sibanye Stillwater).

Im Folgenden:

  • Warum Silber 2025 vor einem historischen Angebotsdefizit steht
  • Welche strukturellen Faktoren die Platin-Rally befeuern
  • Wie Anleger jetzt taktisch von der Edelmetall-Dynamik profitieren können
  • Warum Experten Silber und Platin als strategische Ergänzung zu Gold empfehlen

