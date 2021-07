Weltwirtschaftsforum simuliert globale Cyber-Attacke auf die Lieferkette eines Unternehmens

Lesezeit: 2 min

Am 9. Juli 2021 wird das Weltwirtschaftsforum und seine Partner eine globale Cyber-Attacke simulieren. „Ein Cyberangriff mit COVID-ähnlichen Merkmalen würde sich schneller und weiter ausbreiten als jedes biologische Virus“, so die Organisation.

Der Deutsche Klaus Schwab (L), Gründer und Präsident des World Economic Forum, und US-Vizepräsident Joe Biden (R) sprechen während der Crystal Award Ceremony am Vorabend der Eröffnung der 46. Jahrestagung des World Economic Forum, WEF , in Davos, Schweiz, 19. Januar 2016. (Foto: dpa)

Great Reset



Das World Economic Forum (WEF) wird am 9. Juli 2021 eine globale Cyber-Attacke simulieren, um sich weiter auf eine potenzielle Cyber-Pandemie vorzubereiten, die laut WEF-Gründer Klaus Schwab schlimmer sein wird als die aktuelle globale Krise. Die Zeitung „Die Presse“ berichtet: ,Das Vorhaben soll demnächst starten und nennt sich „Cyber Polygon 2021“. Die Übungsannahme: Eine globale Cyberattacke auf die Lieferkette eines Unternehmens, in Echtzeit wird dann darauf reagiert. Veranstalter ist das World Economic Forum (WEF).‘ Der Datenverkehr ist sehr hoch, durch die Pandemie wurde er noch verstärkt. Beinahe alles läuft digital: Videokonferenzen, Bestellungen von Waren, interner Datenfluss und Datenbanken, Kommunikation, Information. Cyberattacken könnten sich daher verheerend auswirken und sind eine reale Gefahr. Es kommt immer wieder vor, dass etwa Firmen lahmgelegt werden oder Erpressungen durch Kriminelle nach Blockierung der Rechner versucht werden. Was tun? Und wie sich darauf vorbereiten, wenn das Internet ausfällt?“

In diesem Jahr simuliert „Cyber ​​Polygon 2021“ einen fiktiven Cyberangriff mit Teilnehmern aus Dutzenden von Ländern, die auf „einen gezielten Lieferketten -Angriff auf ein Unternehmensökosystem in Echtzeit“ reagieren“.

Der Cyber-Angriff auf das Unternehmen SolarWinds im Jahr 2020 diente als Weckruf für die immer noch in öffentlichen und privaten Organisationen vorhandenen Angriffslücken in der Lieferkette.

Das WEF berichtet: „Ein Cyberangriff mit COVID-ähnlichen Merkmalen würde sich schneller und weiter ausbreiten als jedes biologische Virus. Seine Reproduktionsrate wäre etwa zehnmal höher als die, die wir mit dem Coronavirus erlebt haben.“

Im November 2020 hatte der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, gesagt: „Wir alle wissen, dass das erschreckende Szenario eines umfassenden Cyberangriffs die Stromversorgung, den Transport, die Krankenhausleistungen und unsere Gesellschaft insgesamt vollständig zum Erliegen bringen könnte“ (Mehr HIER).

Derzeit besteht laut WEF „die einzige Möglichkeit, die exponentielle Ausbreitung einer COVID-ähnlichen Cyberangriffsbedrohung zu stoppen, darin, die Millionen anfälliger Geräte vollständig voneinander und vom Internet zu trennen“. Aber: „Ein einziger Tag ohne Internet würde unsere Volkswirtschaften mehr als 50 Milliarden US-Dollar kosten.“

Weltwirtschaftsforum treibt digitale Identität voran

In einer Rede auf dem Cyber ​​Polygon 2020 erklärte der ehemalige britische Premierminister Tony Blair zuversichtlich, dass sich Regierungen „absolut, unweigerlich“ in Richtung der Einführung digitaler Identitäten bewegen, berichtet „Sociable“.

Einer der drei Trends, der sich aus den Livestream-Diskussionen und dem Ergebnisbericht zum Cyber ​​Polygon 2020 ergeben, betrifft die Einführung einer digitalen Identität:

Die digitale Identität ist ein wichtiger Bestandteil der Great Reset-Agenda des WEF, da sie sich auf transformative Technologien bezieht, die die vierte industrielle Revolution antreiben, so „Sociable“.

Eine digitale Identität zeichnet alles auf, was Sie online tun, einschließlich Ihrer Inhalte in sozialen Medien, der von Ihnen besuchten Websites und der Geolokalisierung Ihres Smartphones, und sie kann alle Anmeldeinformationen speichern, die Sie normalerweise in einer physischen Brieftasche finden, wie z.B. Führerschein, Versicherungskarte und Kreditkarten.