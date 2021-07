Britischer Top-Wissenschaftler warnt vor Cyber-Angriff auf Lebensmittelversorgung – Ist Europas Ernährungssicherheit bedroht?

Lesezeit: 1 min

Ein britischer Top-Wissenschaftler hat die Regierung davor gewarnt, dass die Lebensmittelversorgung Großbritanniens durch einen Cyber-Angriff sehr leicht sabotiert werden könnte.

Tim Lang, Professor für Lebensmittelpolitik an der City der University of London, teilte der Zeitung „Guardian“ mit, dass die Lebensmittelversorgung Großbritanniens sehr anfällig ist für Cyber-Angriffe. „Wenn jemand das britische Ernährungssystem wirklich beschädigen wollte, könnte er einfach die Satelliten ausschalten. Unser Just-in-Time-System ist vollständig von der computergestützten Logistik abhängig. Wenn du dein Essen an der Kasse bezahlst, addiert der Computer nicht nur die Rechnung, sondern bestellt den Vorrat nach“, so Lang.

Langs Warnung kommt vor der Veröffentlichung des zweiten Teils einer von der Regierung in Auftrag gegebenen nationalen Ernährungsstrategie in diesem Monat.

Dass die Gefahr real ist, zeigten drei Vorfälle, die sich in der aktuellen Woche ereignet haben. Gegen den Iran wurden in der aktuellen Woche zwei Cyber-Angriffe ausgeführt (HIER und HIER). Ein Cyber-Angriff wurde gegen die Gemeinde Anhalt-Bitterfeld in Deutschland ausgeführt. Diese Attacke löste einen Katastrophenfall aus (HIER).

Gegen das australische Bildungsministerium von „New South Wales“ wurde ebenfalls ein Cyber-Angriff ausgeführt, berichtet „ZDNet“.