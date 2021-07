Urlaub in Alltours-Hotels nur noch mit Impfung erlaubt

Lesezeit: 1 min

Der Touristikkonzern Alltours will in den konzerneigenen Allsun-Hotels ab Ende Oktober erwachsene Gäste nur noch aufnehmen, wenn sie über einen Corona-Impfschutz oder einen Genesenennachweis verfügen.

Reisekataloge liegen am 09.06.2015 in der Zentrale von Alltours in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) aus. (Foto: dpa)

Foto: Rolf Vennenbernd