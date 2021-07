Fotostrecke: Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke

Lesezeit: 3 min

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist eine schillernde Persönlichkeit mit tiefen Verbindungen zu einflussreichen Menschen. Doch er trägt als Ehemann von Daniel Funke auch eine Verantwortung – bis dass der Tod sie scheidet. Eine Fotostrecke vom ehrlichen Glamour-Pärchen der Republik.

