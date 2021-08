Bundesregierung spaltet Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte: Chinas menschenverachtendes Sozialkredit-System kommt

Lesezeit: 3 min

In China hat Corona das sogenannte „Sozialkredit-System“ eingeführt. Wer sich regierungskonform verhält, erhält Steuervorteile und wird bevorzugt behandelt. Wer sich nicht regierungskonform verhält, muss mit Konsequenzen rechnen. So sieht auch die neue Zukunft Deutschlands aus. Die bewusste Spaltung der Bevölkerung in Geimpfte und Ungeimpfte orientiert sich an dem Prinzip des „Sozialkredit-Systems“.

24.05.2018, Peking, China: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping begrüßt. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte einem Prinzip folgen

Wie Deutschland Chinas menschenverachtendes „Sozialkredit-System“ kopiert

Wie das „Sozialkredit-System“ zu einer totalen Regierungs-Kontrolle der Bürger führt article:full_access