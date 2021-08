Trending auf Twitter: Deutsche begeistern sich für #ImpftEuchInsKnie

Lesezeit: 1 min

Auf Twitter befindet sich #ImpftEuchInsKnie unter den Trending Topics auf dem ersten Platz. Der Hashtag zieht unheimlich viele deutsche Nutzer an – Impfgegner und Impfbefürworter.

Auf Twitter befindet sich der Hashtag #ImpftEuchInsKnie aktuell auf dem ersten Platz.

Die Reaktionen auf diesen Hashtag werden unkommentiert wiedergegeben:

„#ImpftEuchInsKnie Ich bin genesen, aber laut BR trotzdem gefährlich“

„Haha endlich mal ein Trend für mich“

„Habt ihr schon über #södolf und seine faschistischen Pläne berichtet? #ImpftEuchInsKnie“

„Es gibt 2 Wege. Einer davon ist das soziale Ende: ,Das soziale Ende tritt ein, wenn die Angst vor der Krankheit abnimmt, die Menschen die Einschränkungen nicht mehr hinnehmen wollen – und lernen, mit der Krankheit zu leben.‘“

„Es gab auch keinen rationalen Grund, dass unsere Eltern uns früher gegen Pocken impfen ließen. Oh, doch, damit wir keine Pocken bekamen. Jüngere sterben vielleicht nicht an Covid, jedoch kann der Virus ebenfalls erhebliche Schäden anrichten. #ImpftEuchInsKnie“

„Am 9.09 zweitimpfung und hier noch ein # um die impfgegner wütend zu machen hab bald mehr Rechte als ihr“

„#ImpftEuchInsKnie Ja wieso eigentlich nicht? Arm ist glaube besser aber Knie tuts glaub ich auch.“

„Die Infantilisierung der Kommunikation folgt dem Abschied in eigene Realitäten. Da findet nun zusammen, was auch zusammen gehört. Nach #ImpftEuchInsKnie kommt #DuziDuDu?“

„^^Nicht sehr niveauvoll^^ - aber hey: Die meisten die sich diesem Trend anschließen, liken auch #AfD, #Querdenker und #Hildmann - also schließt sich der Kreis dieser bildungsfernen Schicht..“

„Auch wenn du #ImpftEuchInsKnie schreibst: ungeimpft bist du

a) eine Virusvarianten-Brutstätte,

b) gefährlich (weil infektiös) für andere andere und

c) insbesondere für Kinder gefährlich.

Gemerkt? In a - c ging es um andere, nicht um Dich. So sieht Liebe aus.“

„Das stimmt. Nur das was @Karl_Lauterbach in dem Zusammenhang behauptet ist: wenn sich alle anschnallen, passieren keine Unfälle mehr. Und deswegen gefährden die, die sich nicht anschnallen, alle anderen. Und das ist und bleibt Schwachsinn. #ImpftEuchInsKnie“

„#ImpftEuchInsKnie ist in den Twittertrends - und Roter KreisAccounts machen nervös Termine in ihrer BratwurstBude, um sich den #BoosterKnieShot zu holen. Better safe than sorry!“

„Liebe #ImpftEuchInsKnie-Schwurbler. Wenn Ihr wüsstet, was in Eurer Wurst, Euren Fertiggerichten, Eurer Limo, Eurem Industriekuchen und Euren Chips vorm Fernseher alles so drin ist, würdet Ihr mit Freuden den Impfkatalog der Stiko durchprobieren. Mit vielen Grüßen, die Chemikerin.“

„Unter #ImpftEuchInsKnie ist mal wieder die Elite von Twitter unterwegs, deren Stammbaum definitiv ein Kreis ist. Lasst Euch impfen, ihr Aluhutbürger. Impfungen sind der einzige praktikable Weg aus der Pandemie!“

„#ImpftEuchInsKnie trendet derzeit bei Erpressungsopfern. Wer dazu gehört, antworte einfach mit #ImpftEuchInsKnie!“