Lesezeit: 1 min

Die britische Regierung will US-Präsident Joe Biden offenbar davon überzeugen, die Rettungsmission aus Afghanistan über Ende August hinaus fortzusetzen. Sonst müssten Tausende zu rettende Menschen in Afghanistan zurückbleiben.

Angehörige der britischen Streitkräfte am Flughafen in Kabul. (Foto: dpa/Ministry of Defence | Lphot Ben Shread)

Foto: Lphot Ben Shread