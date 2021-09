Spanien reagiert drastisch auf erste Strompreis-Proteste

Lesezeit: 1 min

In Spanien hatten die gestiegenen Strom- und Energiepreise in den vergangenen Monaten zu Protesten geführt. Die Regierung reagiert darauf massiv. In Deutschland ist die Lage entspannt, obwohl die Strompreise ein Allzeithoch erreicht haben.

Pedro Sanchez. (Foto: dpa) Foto: Jesús Hellín

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie die spanische Regierung auf die Proteste reagierte

Was Frankreich und Griechenland planen, um den Unmut der Bürger zu dämpfen

Was die Strompreise in Deutschland treibt article:full_access