Eine Energiewende ist nur mit Erdgas möglich

Mario Mehren, CEO von Wintershall Dea, plädiert an die Politik. Er macht deutlich, dass Erdgas ein zentraler Baustein für die Energiewende sein sollte. Den an Erdgas führt kein Weg vorbei. „Wer Erneuerbare will, kommt nicht an Gas vorbei“, so Mehren.

Ein Rohrsystem steht auf dem Gelände der Erdgasförderanlage "Weißenmoor Z1" von Gas- und Ölkonzern Wintershall Dea nahe des Ortsteils Odeweg. (Foto: dpa) Foto: Hauke-Christian Dittrich

Lesen Sie in diesem Artikel: Wieso Erdgas für Deutschland so wichtig ist

Warum eine Energiewende ohne Erdgas nicht machbar ist

Wieso nur Erdgas den Atomausstieg ermöglichen kann