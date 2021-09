Virologe Drosten fordert von Politik, höhere Impfquote durchzusetzen

Lesezeit: 2 min

Nach Ansicht des Berliner Virologen Drosten ist der derzeitige Impffortschritt unzureichend. Dies sei jedoch keine wissenschaftliche Aufgabe mehr, sondern eine politische.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 13. September bei einer Impfaktion des Malteser Hilfsdienstes an der Ruth-Cohn-Schule in Berlin-Charlottenburg. (Foto: dpa)

Foto: Bernd von Jutrczenka