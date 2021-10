Verdacht schwerer Straftaten: Österreichs Kanzler Kurz nach Razzien unter Druck

Lesezeit: 2 min

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist Medienberichten zufolge erneut ins Visier der Justiz geraten. Am Mittwochmorgen gab es Razzien im Kanzleramt, in der Parteizentrale in Wien und im Finanzministerium

Sebastian Kurz trifft am Mittwoch zum EU-Gipfel in Slowenien ein, während er daheim in Österreich Ärger mit der Justiz hat. (Foto: dpa) Foto: Petr David Josek

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche krassen Vorwürfe die Österreichs Justiz gegen Kanzler Kurz erhebt

Welche weiteren Personen in die Straftaten verwickelt sein sollen

Welche Forderungen die Opposition wegen der schwere der Vorwürfe erhebt article:full_access