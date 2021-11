Die Kriege des 21. Jahrhunderts werden sich um Wasser drehen

Lesezeit: 3 min

In Afrika toben mehrere Konflikte um die Nutzung von Wasserressourcen. Derartige Konflikte um das kostbarste Gut der Welt könnten in den kommenden Jahren auch in anderen Regionen der Welt ausbrechen.

Schaulustige sehen zu, wie Wasser aus der Xiaolangdi-Talsperre am Gelben Fluss in der zentralchinesischen Provinz Henan strömt. (Foto: dpa) Foto: Miao Qiunao

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche afrikanischen Regionen besonders von Wasser-Konflikten betroffen sind

Wie die internationale Gemeinschaft die weltweite Wasserknappheit einschätzt

Wie sich Äthiopien, der Sudan und Ägypten um das Nilwasser streiten article:full_access