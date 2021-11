Tod einer fünfjährigen Jesidin: Lebenslange Haftstrafe gegen Iraker gefordert

Lesezeit: 2 min

Die Terrormiliz IS führte einen systematischen Vernichtungsfeldzug gegen die Jesiden. Die Grausamkeit wird in einem Prozess in Frankfurt deutlich, in dem Ende November das Urteil fallen soll.

Im Frankfurter Gerichtsviertel liegt der Gebäudetrakt, in dem das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt und die Generalstaatsanwaltschaft ihren Sitz haben. (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

