Macron entsendet Anti-Terror-Einheiten in französische Region wegen Corona-Unruhen

Lesezeit: 1 min

Am Samstagabend wurde in Paris ein interministerieller Krisenausschuss einberufen. Auf der Insel Guadeloupe toben schwere Corona-Unruhen. Die Regierung in Paris entsendet Anti-Terror-Einheiten und Spezialtruppen der Gendarmerie.

Unruhen auf der Insel Guadeloupe. (Screenshot via Twitter/BFMTV)