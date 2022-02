Rückgang der Rinderherden: Schwere Dürre in den USA führt zu „Fleischflation“

Lesezeit: 1 min

Eine schwere Dürre im Westen der USA hat einen unerwarteten Einbruch der Rinderherden verursacht. Müssen sich die Amerikaner bald mit proteinreichen Insekten ernähren?

Eine schwere Dürre im Westen der USA hat einen unerwarteten Einbruch der Rinderherden verursacht, was darauf hindeutet, dass die „Fleischflation“ dieses Jahr anhalten wird, da die Verbraucher fast rekordhohe Rindfleischpreise zahlen.

Der halbjährliche Rinderbestandsbericht des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) für die zweite Hälfte des Jahres 2021 zeigt, dass die US-Herde vor einem Jahr um zwei Prozent zurückgegangen ist. Eine Umfrage von „Bloomberg“ schätzte einen Rückgang von 1,0 Prozent.

„Die Prärie hat die Versorgung mit Heu und Viehfutter unter Druck gesetzt, was einige Viehzüchter veranlasst hat, Tiere, die normalerweise zur Zucht gehalten werden, an Schlachthöfe zu verkaufen“, so „Bloomberg“.

Nach Angaben des „US Drought Monitor“ wird der Westen der USA von einer schweren Dürre geplagt, die an die Dust-Bowl-Ära der 1930er Jahre erinnert. Die anhaltende Dürre wird sich wahrscheinlich in den kommenden Monaten verschlimmern.

Die sinkende Herdenzahl ist ein erhebliches Problem für Rindfleischverpacker, die mit engeren Märkten konfrontiert sind, die die Fleischpreise noch weiter in die Höhe treiben könnten. Die Verbraucher zahlen bereits fast rekordhohe Preise und könnten vor dem Sommer zu einem weiteren Preisschock führen.

Unterdessen geht die Biden-Regierung völlig falsch an die Fleischkrise heran und macht „gierige Fleischverarbeiter“ für die „Fleischflation“ verantwortlich. Aber Tatsache ist, dass an der Geschichte viel mehr dran ist, als das Weiße Haus zugibt. Von rückläufigen Herden, Arbeitskräftemangel, steigenden Versandkosten, gestörten Lieferketten und steigenden Rohstoffkosten erhöhen viele dieser Inputs die Kosten.

Die Biden-Regierung könnte Amerikanern, die sich kein Rindfleisch mehr leisten können, einfach sagen, dass sie proteinreiche Käfer essen sollen. Das würde auch in das Konzept des „Build Back Better“ und der „Great Reset“-Initiative passen.