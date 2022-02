„Omikron verläuft mild“: Politiker wollten Medizinerin zum Schweigen bringen

Lesezeit: 1 min

Die Medizinerin, die Omikron entdeckt und diese Variante als mild eingestuft hat, sollte nach eigenen Angaben von Europas Regierungen zum Schweigen gebracht werden. Ihre Erfahrungen schildert sie in einem Interview mit der Zeitung „Die Welt“.

In Friseursalon Mac Hair in Wannsee steht ein Schild mit der Aufforderung, sich die Hände zu desinfizieren. Angesichts der Omikron-Welle hat der Berliner Senat einige neue Corona-Regeln beschlossen. Die Verordnung ist seit dem 05.02.2022 in Kraft. (Foto: dpa)

Foto: Carsten Koall