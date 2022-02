Annalena Baerbock und der Great Reset: Das steckt hinter Jennifer Morgans Ernennung zur Klima-Sonderbeauftragten

Lesezeit: 5 min

Dass eine gebürtige Amerikanerin, die noch nicht mal die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, einen hohen Posten im Außenministerium bekommt, ist merkwürdig genug. Doch die wichtigste Frage lautet: Was sind die wahren Gründe für die Berufung der bisherigen Greenpeace-Chefin? Ernst Wolff zeigt die Hintergründe auf.

Eine ehemalige US-Amerikanerin als Staatssekretärin: Das hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Aber Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) kennt keine Berührungsängste - und hat die bisherige Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan (in der auf dem Bild gezeigten Szene nimmt sie an einer Greenpeace-Aktion teil) kurzerhand zur "Klima-Sonderbeauftragten" im Rang einer Staatssekretärin ernannt. (Foto: dpa)