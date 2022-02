Lesezeit: 4 min

Ein russischer Geopolitiker skizziert in einer Analyse, welches neue Selbstverständnis Russland hat und wie die Zukunft der russischen Außenpolitik aussehen soll. Dem „westlichen Liberalismus“ und seinen Eliten bescheinigt er einen totalen Niedergang. Die Münchener Rede Putins im Jahr 2007 habe im Verhältnis zwischen Russland und dem Westen einen Wendepunkt dargestellt.

Der russische Geopolitiker Sergej Karaganow, Ehrenvorsitzender des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik Russlands und akademischer Betreuer an der ,Higher School of Economics“ („HSE“) in Moskau hat kurz vor Beginn des russischen Einmarschs in der Ukraine auf den Webseiten der Zeitschrift „Russia in Global Affairs“ und des vom russischen Staat gegründeten und finanzierten Auslandsfernsehprogramms „Russia Today“ eine Analyse unter dem Titel „Russlands neue Außenpolitik: Die Putin-Doktrin“ veröffentlicht.

Aus der Analyse, die in Abschnitten wiedergegeben werden soll, geht hervor, wie Russland auf die NATO, die EU, die USA und den Westen im Allgemeinen schaut. Dem Leser wird somit ein Einblick in das neue russische Selbstverständnis gewährt, um künftige Entwicklungen besser einschätzen oder sogar prognostizieren zu können.

Karaganow wörtlich:

„Es scheint, als sei Russland in eine neue Ära seiner Außenpolitik eingetreten – eine „konstruktive Zerstörung“, sagen wir, des bisherigen Modells der Beziehungen zum Westen. Teile dieser neuen Denkweise sind in den letzten 15 Jahren zu beobachten gewesen – angefangen mit Wladimir Putins berühmter Münchener Rede im Jahr 2007 – aber vieles wird jetzt erst deutlich. Gleichzeitig blieben glanzlose Bemühungen, sich in das westliche System zu integrieren, während in Russlands Politik und Rhetorik eine hartnäckige Abwehrhaltung als Trend beibehalten wurde.“

„Die NATO-Erweiterung und die formelle oder informelle Einbeziehung der Ukraine stellen ein Risiko für die Sicherheit des Landes dar, das Moskau einfach nicht akzeptieren wird.“

„Im Moment ist der Westen auf dem Weg zu einem langsamen, aber unvermeidlichen Verfall, sowohl in Bezug auf interne und externe Angelegenheiten als auch auf die Wirtschaft. Und genau deshalb hat es diesen neuen Kalten Krieg nach fast fünfhundert Jahren Vorherrschaft in Weltpolitik, Wirtschaft und Kultur begonnen. Vor allem nach seinem entscheidenden Sieg in den 1990er bis Mitte der 2000er Jahre (…) Ich glaube, dass der Westen höchstwahrscheinlich verliert (…) Russland muss die Beziehungen zu einem freundlichen, aber zunehmend mächtigeren China ausbalancieren.“

„Der Westen (…) versucht sich zu konsolidieren und spielt ihre letzten Trümpfe aus, um diesen Trend umzukehren. Einer von ihnen versucht, die Ukraine zu benutzen, um Russland zu schaden und zu neutralisieren.“

„Ein weiterer Trumpf ist die dominierende Rolle des Westens im bestehenden euro-atlantischen Sicherheitssystem, das zu einer Zeit errichtet wurde, als Russland nach dem Kalten Krieg ernsthaft geschwächt war. Es lohnt sich, dieses System schrittweise auszulöschen, vor allem, indem man sich weigert, daran teilzunehmen und nach seinen veralteten Regeln zu spielen, die für uns von Natur aus nachteilig sind. Für Russland sollte der westliche Weg gegenüber seiner eurasischen Diplomatie zweitrangig werden. Die Aufrechterhaltung konstruktiver Beziehungen zu den Ländern im westlichen Teil des Kontinents kann die Integration in Groß-Eurasien für Russland erleichtern. Das alte System steht jedoch im Weg und sollte daher abgebaut werden.“

„Heute erleben wir den Beginn der vierten Ära der russischen Außenpolitik. Die erste begann in den späten 1980er Jahren, und es war eine Zeit der Schwäche und der Wahnvorstellungen. Die Nation hatte den Kampfwillen verloren, die Menschen wollten glauben, dass die Demokratie und der Westen kommen und sie retten würden. Alles endete 1999 nach den ersten Wellen der NATO-Erweiterung, die von den Russen als hinterhältiger Schachzug angesehen wurde, als der Westen die Überreste Jugoslawiens auseinander riss.“

„Dann begann Russland, sich von den Knien zu erheben und wieder aufzubauen, heimlich und verdeckt, während es freundlich und demütig wirkte. Der Rückzug der USA aus dem ABM-Vertrag signalisierte ihre Absicht, ihre strategische Dominanz zurückzugewinnen, und so traf das immer noch bankrotte Russland eine schicksalhafte Entscheidung, um Waffensysteme zu entwickeln, um die amerikanischen Bestrebungen herauszufordern.“

„Die Münchener Rede, der Georgienkrieg und die Armeereform, die inmitten einer globalen Wirtschaftskrise durchgeführt wurden, bedeuteten das Ende des westlichen liberalen globalistischen Imperialismus (…) Da die Spannungen weiter zunehmen, wird es immer weniger lukrativ, zum Westen aufzublicken und dort Vermögen zu halten.“

„Das Ultimatum, das Russland Ende 2021 an die USA und die NATO stellte und sie aufforderte, den Ausbau der militärischen Infrastruktur in der Nähe der russischen Grenzen und die Expansion nach Osten einzustellen, markierte den Beginn der „konstruktiven Zerstörung“. Das Ziel besteht nicht nur darin, die nachlassende, wenn auch wirklich gefährliche Trägheit des geostrategischen Vorstoßes des Westens zu stoppen, sondern auch damit zu beginnen, den Grundstein für eine neue Art von Beziehungen zwischen Russland und dem Westen zu legen, die sich von dem unterscheiden, was wir uns in den 1990er Jahren vorgenommen haben.“

„Was die NATO betrifft, ist es sehr klar, was wir tun sollten. Wir müssen die moralische und politische Legitimität des Blocks untergraben und jede institutionelle Partnerschaft ablehnen, da ihre Kontraproduktivität offensichtlich ist. Nur das Militär sollte weiterhin kommunizieren, aber als Hilfskanal, der den Dialog mit dem Pentagon und den Verteidigungsministerien führender europäischer Nationen ergänzen würde. Schließlich ist es nicht Brüssel, das strategisch wichtige Entscheidungen trifft.“

„Es besteht keine Notwendigkeit, sich einzumischen oder zu versuchen, die interne Dynamik des Westens zu beeinflussen, dessen Eliten verzweifelt damit beschäftigt sind, einen neuen Kalten Krieg gegen Russland zu beginnen. Stattdessen sollten wir verschiedene außenpolitische Instrumente – auch militärische – nutzen, um bestimmte rote Linien festzulegen. Während das westliche System weiterhin auf moralischen, politischen und wirtschaftlichen Verfall zusteuert, werden nicht-westliche Mächte (mit Russland als Hauptakteur) unweigerlich eine Stärkung ihrer geopolitischen, geoökonomischen und geoideologischen Positionen erleben.“

„Der vielversprechendste Weg für Russland liegt in der Entwicklung und Stärkung der Beziehungen zu China. Eine Partnerschaft mit Peking würde das Potenzial beider Länder um ein Vielfaches erhöhen. Wenn der Westen seine erbittert feindselige Politik fortsetzt, wäre es nicht unvernünftig, ein vorübergehendes fünfjähriges Verteidigungsbündnis mit China in Erwägung zu ziehen (…) Natürlich darf sich eine ostorientierte Politik nicht nur auf China konzentrieren. Sowohl der Osten als auch der Süden sind in der globalen Politik, Wirtschaft und Kultur auf dem Vormarsch, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass wir die militärische Überlegenheit des Westens untergraben – die Hauptquelle seiner 500-jährigen Hegemonie.“

„Was machen wir mit den neuesten Werten der Ablehnung von Geschichte, Heimat, Geschlecht und Glauben sowie aggressiven LGBT- und ultrafeministischen Bewegungen? (…) Sollten wir versuchen, sie abzuwehren, ihre Ausbreitung zu begrenzen und zu warten, bis die Gesellschaft diese moralische Epidemie überlebt? Oder sollten wir sie aktiv bekämpfen und die Mehrheit der Menschheit anführen, die an sogenannten ,konservativen‘ Werten festhält oder, um es einfach auszudrücken, an normalen menschlichen Werten?“

„Ist die Demokratie wirklich der Höhepunkt politischer Entwicklung? Oder ist es nur ein weiteres Werkzeug, das den Eliten hilft, die Gesellschaft zu kontrollieren, wenn wir nicht über die reine Demokratie von Aristoteles sprechen (die auch gewisse Einschränkungen hat)? Es gibt viele Werkzeuge, die kommen und gehen, wenn sich die Gesellschaft und die Bedingungen ändern.“

„Ist der Staat wirklich dem Untergang geweiht, wie Marxisten und liberale Globalisten früher glaubten, als sie von Allianzen zwischen transnationalen Konzernen, internationalen NGOs und supranationalen politischen Körperschaften träumten? Mal sehen, wie lange die EU in ihrer jetzigen Form überleben kann.“

„Russland braucht eine neue politische Ökonomie – frei von marxistischen und liberalen Dogmen, aber etwas mehr als der derzeitige Pragmatismus, auf dem unsere Außenpolitik basiert. Sie muss einen zukunftsorientierten Idealismus beinhalten, eine neue russische Ideologie, die unsere Geschichte und philosophischen Traditionen einbezieht.“

Die Münchener Rede Wladimir Putins können Sie HIER abrufen.