Eilmeldung - Putin: Deutschland muss Gas künftig in Rubel bezahlen

Medienberichten zufolge müssen alle Länder, die Moskau als „unfreundlich“ einstuft, Erdgas künftig in Rubel bezahlen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, dass alle Länder, die von Russland als „unfreundlich“ eingestuft wurden, russisches Erdgas künftig in Rubel bezahlen müssen.

Die russische Zentralbank wurde angewiesen, innerhalb einer Woche entsprechende Zahlungskanäle zu eröffnen. Zudem wurde der Gaskonzern Gazprom angewiesen, die bestehenden Verträge entsprechend anzupassen.

Die Lieferungen würden weiter in vollem Umfang gewährleistet, versicherte Putin in einer Videokonferenz der Regierung, die im Staatsfernsehen übertragen wurde. Eine Zahlung für russische Waren in Devisen habe ihren Sinn verloren.

Betroffen sind demnach die von Russland auf einer schwarzen Liste festgehaltenen „unfreundlichen Staaten“. Dazu gehören Deutschland und alle anderen EU-Staaten, aber etwa auch die USA, Kanada und Großbritannien. Die Ankündigung sorgte prompt für eine Stärkung der russischen Währung, die massiv unter Druck steht.

Der Westen habe selbst seine Währungen entwertet, indem russische Aktiva im Ausland eingefroren worden seien. Als Reaktion auf die Sanktionen des Westens hatte die russische Regierung bereits Anfang des Monats beschlossen, dass eigene finanzielle Verpflichtungen bei „unfreundlichen Staaten“ nur noch in Rubel beglichen werden. Darunter sind auch die Ukraine, die Schweiz und Japan.