Wegen Sanktionen: Indien kauft vermehrt Waren in Russland

Lesezeit: 2 min

Infolge der Sanktionen des Westens gegen Russland bilden sich weltweit neue Handelsbeziehungen. So will Indien nun vermehrt Waren in Russland einkaufen.

Poslušanje članka je na voljo naročnikom paketa Finance Poslovni.

Indien profitiert indirekt von den Sanktionen des Westens gegen Russland. (Foto: dpa) Foto: Str

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie Indien vom Konflikt des Westens mit Russland profitiert

Welche russischen Waren Indien nun verstärkt kauft

Wie dabei die Finanzsanktionen des Westens gegen Russland umgangen werden article:full_access