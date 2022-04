Rückkehr der Weimarer Hyperinflation? Einzelhändler erhöhen Preise um bis zu 50 Prozent

Lesezeit: 1 min

Ab dem 4. April 2022 werden die deutschen Einzelhändler ihre Preise zwischen 20 bis 50 Prozent erhöhen. Die Lebensmittelversorgung in Deutschland ist für ein Jahr gesichert, so der Deutsche Bauernverband. Es könnte sich ein unangenehmes Déjà-vu-Gefühl mit Erinnerungen an den Beginn der Hyperinflation in der Weimarer Republik ausbreiten.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Die deutsche Inflation zieht an. (Grafik: Zerohedge)

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Produktpaletten von den Preiserhöhungen betroffen sind

Was der Handelsverband HDE dazu sagt

Wie die Versorgungslage einzuschätzen ist article:full_access