Mysteriöse Hepatitis bei Kindern – Corona-Zusammenhang möglich

In Großbritannien sind nach Angaben der WHO bei Kindern Dutzende Fälle akuter Hepatitis unklarer Herkunft aufgetreten. In mehreren Fällen seien bei den kleinen Patienten eine Corona-Infektion oder Adenoviren oder beides nachgewiesen worden.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), spricht bei einer Pressekonferenz im Hauptsitz der WHO über das Coronavirus und die globalen Gesundheitsprioritäten im Jahr 2022. (Foto: dpa) Foto: Salvatore Di Nolfi

