Nach der Pandemie: Kreuzfahrtbranche hat wieder Rückenwind

Die Coronajahre 2020 und 2021 haben Kreuzfahrtfans und Reedereien zweimal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun stehen die Zeichen für die Kreuzfahrtindustrie wieder auf „volle Kraft voraus“.

2022 ist das Jahr der großen Hoffnungen und Erwartungen: Denn nach zwei entbehrungsreichen Pandemie-Jahren bietet die Kreuzfahrtindustrie ihren Fans nun wieder das volle Programm. Die vier großen Kreuzfahrthäfen Hamburg, Kiel, Warnemünde und Bremerhaven haben durchweg doppelt und dreifach so viele Abfahrten auf dem Plan wie noch 2021. In einzelnen Häfen übersteigt die Zahl der Anläufe sogar 2019, das letzte Jahr vor der Pandemie, die den jahrelangen Boom dieser bei einer treuen Fangemeinde beliebten Urlaubsart unterbrach.

Für die Erfolgsrechnung der Reedereien wäre das dringend nötig, denn die oft Hunderte Millionen Euro teuren und mehrere Tausend Passagiere fassenden Schiffe rechnen sich nur, wenn sie möglichst voll belegt sind. Die Belegung war aus Sicherheitsgründen 2020 und 2021 weltweit nicht der Fall, wenn die Schiffe überhaupt fuhren. 2020 gab es in Deutschland 112 Anläufe, im Jahr darauf immerhin 326. Nun sind es der dpa zufolge deutlich mehr: Allein in Hamburg mit seinen drei über die Stadt verstreuten Kreuzfahrtterminals sind über 300 Anläufe geplant. In Kiel sind es rund 250, in Warnemünde knapp 150 und in Bremerhaven mehr als 110 – So der Stand im Frühjahr 2022.

Wie bedrückend die Situation zuletzt war, zeigt die Jahresbilanz des Deutschen Reiseverbandes (DRV). Demnach betrug der Umsatz der Hochsee- und Flusskreuzfahrten 1,1 Milliarden Euro und damit 52 Prozent weniger als im ersten Corona-Jahr. „Verglichen mit der Zeit vor Corona ist der Umsatz innerhalb von zwei Jahren um über 80 Prozent eingebrochen“, heißt es beim DRV. Global betrachtet war das vergangene Jahr für die Branche ähnlich desaströs wie 2020.

Neue Angebote locken Kunden

Dass die Bilanz für 2022 besser werden soll, liegt aus Sicht der Branche an der aufgestauten Reiselust, die sich laut DRV auch bei Kreuzfahrten in steigenden Vorausbuchungen niederschlägt. „Die Unternehmen sind sehr zuversichtlich, dass das Geschäft anzieht und im Sommer und im nächsten Winter auch wieder deutlich mehr Ziele angesteuert werden können.“ Auch einzelne Reedereien berichten von einem hohen und wachsenden Interesse der Kundschaft, die der Kreuzfahrtindustrie bis 2019 einen Dauerboom beschert hatte. Neue Angebote locken zusätzlich: So bietet zum Beispiel Costa Kreuzfahrten nun umso mehr lukrative Kreuzfahrt -Angebote. Unter anderem ist die Türkei erstmals Start- und Zielhafen für regelmäßige Kreuzfahrten. Als einzige Reederei überhaupt startete Costa Kreuzfahrten ab Mai 2022 mit der Costa Kreuzfahrten Venezia ab Istanbul. Bis zum 22. November sind die Flüge in der aktuellen Costa Kreuzfahrten All-Inklusive Aktion bereits im Reisepreis enthalten.

Weiteren Rückenwind erhielt die Branche bereits aus Berlin. So verzichtete das Auswärtige Amt inzwischen auf den pauschalen Rat an Reisende, wegen der schwer vorhersehbaren Entwicklung der Pandemie auf Kreuzfahrten zu verzichten. Wie Deutschland Anfang April haben seither auch viele Zielländer ihre Corona-Regeln heruntergefahren. Die bereits im Sommer 2020 branchenweit eingeführten Corona-Regeln scheinen sich bislang bewährt zu haben.

Kreuzfahrtgäste können sich sicher fühlen

Nichtsdestotrotz bleiben die Reedereien auf der vorsichtigen Seite. Während bundesweite Maskenvorgaben und strenge, an den Impfstatus geknüpfte Zugangsrechte Anfang April fielen, setzten die Reedereien bei ihren Gästen auf der Kreuzfahrt noch auf erhöhte Sicherheit. Doch abgesehen von allen Zahlen und Regularien: Reisen, das ist das Ergebnis einer aktuellen australischen Studie, sorgt nicht nur für viele unvergessliche Erlebnisse, es fördert auch unsere geistige Gesundheit. Forscher der Edith-Cowan-Universität in Australien stellten kürzlich heraus, dass Reisen auch therapeutisch wirken kann. Ihre Erkenntnisse veröffentlichten sie unter dem Titel „Tourismus als Demenzbehandlung auf der Grundlage der positiven Psychologie“ in der Zeitschrift „Tourism Management“. Ihre Hypothese: „Der Tourismus wird als eine Möglichkeit dargestellt, das Wohlbefinden von Demenzpatienten in Ergänzung zu nicht-pharmakologischen Interventionen zu verbessern.“ Dabei spielen, so das Team um Leiterin Dr. Jun Wen, viele Faktoren eine Rolle: Das Verlassen des gewohnten Umfelds, durchatmen ohne Stress und Verpflichtungen, Erweiterung des eigenen Horizonts, Erlebnisse in der Natur und zu guter Letzt auch eine veränderte Nahrungsaufnahme. „Mahlzeiten“, so Wen, „sind im Urlaub oft anders: Es handelt sich in der Regel um sozialere Aktivitäten mit mehreren Personen und es wurde festgestellt, dass familienähnliche Mahlzeiten das Essverhalten von Demenzpatienten positiv beeinflussen“. Und schließlich: „Andere grundlegende Elemente wie frische Luft und Sonnenschein (...) erhöhen den Vitamin-D- und Serotoninspiegel“, die offenbar wichtige Faktoren für das Wohlbefinden sind. Ergebnisse, die sicherlich nicht nur für Demenzpatienten, sondern für uns alle gelten können.

