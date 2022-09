Lesezeit: 6 min

Die Deutsche Bank steigt in das Geschäft des „Buy now, Pay later“ ein – in einem wirtschaftlichen Umfeld, das so schlecht ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Eine symbolträchtige Fehlinvestition genau zum falschen Zeitpunkt. Und das am Vorabend der größten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Die Deutsche Bank befindet sich weiterhin in Schieflage. (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum Konsumenten bei „Buy now, Pay later“ Angeboten vorsichtig sein sollten

Wo bei der Deutschen Bank gigantische unbekannte Risiken lauern

Weshalb Banken aktuell nicht von der Zinswende profitieren article:full_access