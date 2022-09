Deutschland 2023: Rezession, Inflation, Armut

Lesezeit: 2 min

Das IfW-Institut erwartet für 2023 eine Rezession in Deutschland sowie eine Inflation in Rekordhöhe. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Abwärtssog", so die Ökonomen.

Bundeskanzler Olaf Scholz führt Deutschland in ein hartes Jahr 2023: Rezession, Rekord-Inflation und steigende Arbeitslosigkeit. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie stark die Inflation laut IfW-Institut steigen wird

Welche Faktoren die deutsche Wirtschaft in eine Rezession abgleiten lassen

Welche Spuren dies am deutschen Arbeitsmarkt hinterlassen wird article:full_access

