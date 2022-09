Lesezeit: 1 min

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird Insidern zufolge im Laufe des Dienstags mit IWF-Chefin Kristalina Georgiewa über einen neuen Kredit sprechen.

Lettlands Präsident Egils Levits und Wolodymyr Selenskyj letzte Woche am «Walk of the Brave», wo Unterstützer der Ukraine mit Tafeln geehrt werden. (Foto: dpa)

Foto: Efrem Lukatsky