Lesezeit: 6 min

Schlag auf Schlag produziert die EU-Kommission neue, schärfere Behinderungen der Kreditfinanzierung in Europa. Die neueste Kapriole bewirkt, dass die Banken nur Kredite an Unternehmen vergeben dürfen, die nachhaltig wirtschaften. Nachdem kaum eine Firma nachweisen kann, dass sie alle krausen Vorstellungen der Brüsseler Bürokratie befolgt, gibt es, zumindest in der Theorie, keinen Kredit.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Die Scheinheiligjkeit der EU: Da keine eigenen Beamtenheere für die Mammutaufgabe geschaffen wurden, müssen jetzt die Banken einspringen. (Foto: dpa) Foto: Frederick Florin

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie die absurden Regelungen die Banken unter Druck setzen

Wie die neuen Regelungen zur Kreditvergabe die europäische Wirtschaft lähmt

Wieso Brüssel die Verantwortung auf die Banken abgewälzt hat article:full_access